二岡智宏氏が社会人野球「ジェイプロジェクト」の監督に就任株式会社ジェイグループホールディングスの社会人野球チーム「ジェイプロジェクト」は17日、元巨人ヘッドコーチの二岡智宏氏が監督に就任すると発表した。二岡氏は「今年まで10年間指導者として歩んで参りまして、来季は野球から少し距離を置くつもりでしたが、チームから声をかけていただき何か力になる事があるのならという思いでお引き受けいたしました」とコメント