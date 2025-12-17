野球塾を運営する長坂秀樹さんが伝授…自然な投球フォームを身につける練習法投球動作で、テークバックやリリースに悩む選手は少なくない。特に小学生はフォームも定まらず、力任せに投げてしまいがちだ。神奈川県の野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは「体を操る能力が必要」と説明。理想のテークバックを作る練習法「バックスピン」を紹介している。やり方はシンプル。投手はボールを持ってマウンド