野球塾を運営する長坂秀樹さんが伝授…自然な投球フォームを身につける練習法

投球動作で、テークバックやリリースに悩む選手は少なくない。特に小学生はフォームも定まらず、力任せに投げてしまいがちだ。神奈川県の野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは「体を操る能力が必要」と説明。理想のテークバックを作る練習法「バックスピン」を紹介している。

やり方はシンプル。投手はボールを持ってマウンドに上がり、セットポジションの姿勢を取る。次に足を使わず下手で二塁方向にトスする。この単純な動きがテークバックの基礎になるという。「ラジオ体操」のような動きから始めることで体に負担をかけず、正しい感覚を身につけられる。

人間の自然な動きを生かしつつ「しっかりバックスピンをかける」ことで、リリース時の感覚も同時に覚えられる。しかも、力みを取り除く効果もある。注意したいのはボールをリリースした直後の腕の角度で、「力を抜いた状態で90度が理想」とアドバイスを送る。

感覚を掴んだら、次は足も同調させる。腕の動きと合わせ、踏み出し足（右投げなら左足）が着地した時に、同様の形が取れるよう意識する。トップを作る前段階の動きを習得するのが目的だ。

この練習を継続することで、体に無理のない自然なフォームが身につき、怪我のリスクも軽減できる。何より正確で力強い投球へとつながるだろう。自宅でも簡単にできる練習なので、継続して行いたい。（First-Pitch編集部）