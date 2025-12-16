阿波市で12月16日、こども園の園児たちが、信号をイメージした「三色の餅」を配り、道行くドライバーに交通安全を呼びかけました。（園児）「気を付けて運転して下さい」この活動は、年末年始を迎え、事故が多発する時期に交通安全を呼びかけようと、阿波吉野川警察署が行いました。16日は、地域の交通安全協会などから約80人が参加して、県道に「人の波」をつくるとともに、近くの市場かもめこども園の園児ら27人が、