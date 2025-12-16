徳島市の障害児デイサービス施設が突然、営業休止したことをうけ県は12月16日、施設を退所した児童を受け入れる他の事業所に対して、特例措置をとることを明らかにしました。これは16日に開かれた県議会の委員会で県が明らかにしました。運営会社「豊結会」が徳島市内3か所で展開する障害児デイサービス施設「For You」は、法で定められた届出を行わず、12月13日で営業を休止しました。16日の委員会では「For You」の