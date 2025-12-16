セブン‐イレブン・ジャパンは12月23日から、夜アイス専門店チェーン「21時にアイス」が監修した「21時にアイス チョコバナナ」と「21時にアイス 紫芋モンブラン」を、首都圏・関西のセブン‐イレブンにて数量限定で販売する。21時にアイス×セブン‐イレブン「21時にアイス」は、全国に40店舗を展開する人気の夜アイス専門店チェーン。今回、同店で人気上位を誇る「チョコバナナ」と「紫芋モンブラン」の味わいを表現した、容量33