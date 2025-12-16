背番号はヤクルト時代と同じ「48」KBO（韓国プロ野球）のキウム・ヒーローズ（以下キウム）は16日、今季限りでヤクルトを戦力外となった金久保優斗投手と契約したと発表した。背番号はヤクルト時代と同じ「48」をつける。2017年に東海大市原望洋高からドラフト5位でヤクルトに入団。4年目の2021年に4勝1敗、防御率2.74をマークした。年間を通して1軍でプレーしたシーズンはなく、今季は12試合の登板で1敗、1ホールド、防御率7.