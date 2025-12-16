全国V5度の取手シニア投手陣が実践…肩周りを強化する“6つの動作”野球上達への妨げとなる怪我。投げる動作が欠かせない野球において肩肘の故障防止に努めることは重要で、ケアや強化は子どもの時期から行いたい。5度の全国優勝を誇る中学硬式の強豪「取手リトルシニア」の石崎学監督が、肩周りを強化する“腕の上げ下げドリル”を紹介している。取手シニアが発足した2007年から指揮を執り、全国屈指の強豪に育て上げた石崎監