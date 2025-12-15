BEB5門司港「TAMARIBA」イメージ居酒屋以上 旅未満みんなでルーズに過ごすホテルブランド「BEB（ベブ）」は、2026年7月24日、福岡県北九州市に「BEB5門司港 by 星野リゾート」を開業する。星野リゾートとして、福岡県への初進出となる。BEB5門司港は、軽井沢、土浦、沖縄瀬良垣に続く、BEBブランドの4施設目で、関門海峡の絶景とノスタルジックな街並みを目の前に望む、門司港レトロに位置している。コンセプトは「トキメキ海峡