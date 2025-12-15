¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬Ê¡²¬¸©¤Ë½é¿Ê½Ð¡ªÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤Ë¿·¥Û¥Æ¥ë¡ÖBEB5Ìç»Ê¹Á by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸
BEB5Ìç»Ê¹Á¡ÖTAMARIBA¡×¥¤¥á¡¼¥¸
µï¼ò²°°Ê¾å Î¹Ì¤Ëþ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ë¡¼¥º¤Ë²á¤´¤¹¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBEB¡Ê¥Ù¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯7·î24Æü¡¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¡ÖBEB5Ìç»Ê¹Á by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤ò³«¶È¤¹¤ë¡£À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©¤Ø¤Î½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡£BEB5Ìç»Ê¹Á¤Ï¡¢·Ú°æÂô¡¢ÅÚ±º¡¢²ÆìÀ¥ÎÉ³À¤ËÂ³¤¯¡¢BEB¥Ö¥é¥ó¥É¤Î4»ÜÀßÌÜ¤Ç¡¢´ØÌç³¤¶®¤ÎÀä·Ê¤È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËË¾¤à¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥È¥¥á¥³¤¶®¥¹¥Æ¥¤¡×¡£´ØÌç³¤¶®¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê·Ê¿§¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢Àä·Ê¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿¥È¥¥á¤¯¥¹¥Æ¥¤¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖBEB5Ìç»Ê¹Á by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBEB¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Öµï¼ò²°°Ê¾å Î¹Ì¤Ëþ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ë¡¼¥º¤Ë²á¤´¤¹¥Û¥Æ¥ë¡×¡£¤¤¤Ä¤â¤Î´é¤Ö¤ì¤Ç¡¢°û¤ß²ñ¤è¤ê¤âÁÇÅ¨¤Ë¡£Î¹¤è¤ê¤âµ¤·Ú¤Ë¡£BEB¤Ï¡¢µ¤¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¤È¤Î¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÇË¤«¤Ê»þ´Ö¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖBEB5Ìç»Ê¹Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤«¤é´ØÌç³¤¶®¤òÎ×¤àÎ©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢BEB¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÚºß¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¢£³¤¶®¤ÎÀä·Ê¤ò24»þ´Ö³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖTAMARIBA¡×
¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖTAMARIBA¡×¤«¤é¤Ï¡¢´ØÌç³¤¶®¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¡£ÆüÃæ¤Î³èµ¤¤¢¤ëÁ¥¤Î±ýÍè¤«¤é¡¢Í¼Æü¤Î°«¿§¡¢Ìë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿´ØÌç¶¶¤ä¤¤é¤á¤¯³¹¤ÎÌë·Ê¤Þ¤Ç¡¢»þ´Ö¤È¶¦¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£°û¿©Êª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤â¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢Àä·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤È¸ì¤é¤¤¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¡Öµï¼ò²°°Ê¾å¡×¤ÎÌë¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÂÚºß¤ò¥È¥¥á¤«¤»¤ëÁ´¼¼¡Ö³¤¶®¥Ó¥å¡¼¡×¤ÎµÒ¼¼
µÒ¼¼¤Ï¡¢119¼¼¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ìç»ÊÂ¦¤«¤é¤Î´ØÌç³¤¶®¤ËÌÌ¤·¤¿¡Ö³¤¶®¥Ó¥å¡¼¡×¡£Äê°÷3Ì¾¤Î¡Ö³¤¶®¥Ä¥¤¥ó¡×¤ä¡¢ºÇÂç4Ì¾¤ÇÈëÌ©´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤»¤ë¡Ö¥ä¥°¥é¥ë¡¼¥à¡×¤Ê¤É¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¿Í¿ô¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÍºÂç¤Ê´ØÌç³¤¶®¤È¡¢ÍªÁ³¤È¹Ô¤¸ò¤¦Á¥¤Î±ýÍè¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡¢Âç¤¤ÊÁëºÝ¤Î¥Ç¥¤¥Ù¥Ã¥É¡Ö¤¯¤Ä¤í¤®¿²Âæ¡×¤òÀß¤±¡¢¤É¤ÎµÒ¼¼¤«¤é¤âÁë¤Î³°¤Ë¹¤¬¤ëÀä·Ê¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ðºî¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
Á´¼¼³¤¶®¥Ó¥å¡¼¤ÎµÒ¼¼
¡ã»ÜÀß³µÍ×¡ä
»ÜÀßÌ¾¡¡¡§BEB5Ìç»Ê¹Á by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È
½êºßÃÏ¡¡¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶èÀ¾³¤´ß°ìÃúÌÜ4-44
µÒ¼¼¿ô¡¡¡§119¼¼
ÉÕÂÓ»ÜÀß¡§¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÂçÍá¾ì
³¬¿ô¡¡¡¡¡§ÃÏ¾å10³¬¡Ê¥Û¥Æ¥ëÉôÊ¬¤Ï3³¬°Ê¾å¡Ë
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§1Çñ6,600±ß¡Á¡Ê2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ 1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¹þ¡¢¿©»öÊÌ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÌç»Ê¹Á±Ø¤è¤êÅÌÊâ4Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§Ãó¼Ö¾ì¡ÊÍÎÁ¡ËÉßÃÏÆâ25Âæ¡¢¶áÎÙÄó·È200Âæ
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§050-3134-8098¡ÊÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥ÈÍ½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5mojiko/
³«¶ÈÆü¡¡¡§2026Ç¯7·î24Æü
Í½Ìó³«»Ï¡§2025Ç¯12·î15Æü
BEB5Ìç»Ê¹Á³°´Ñ¤ÈÌç»Ê¹Á¤Î³¹ÊÂ¤ß¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¢£BEB5Ìç»Ê¹Á by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È
¢£BEB5Ìç»Ê¹Á by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È
