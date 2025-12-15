晩婚や高齢出産をする人も増える昨今、「教育資金と老後資金、どっちを優先して貯めるか問題」に悩む人も多いのではないでしょうか？加熱化する中学受験に始まり、大学進学までを考えると、一体いくら必要になるのか…。自身も中学生と小学生の子どもを育てる働く母親であり、数々の著書も執筆するファイナンシャルプランナーの塚越菜々子さんに、この大きな課題を解決するヒントを教えてもらいました。子どもを「産み終わる」タ