晩婚や高齢出産をする人も増える昨今、「教育資金と老後資金、どっちを優先して貯めるか問題」に悩む人も多いのではないでしょうか？ 加熱化する中学受験に始まり、大学進学までを考えると、一体いくら必要になるのか…。自身も中学生と小学生の子どもを育てる働く母親であり、数々の著書も執筆するファイナンシャルプランナーの塚越菜々子さんに、この大きな課題を解決するヒントを教えてもらいました。

子どもを「産み終わる」タイミングが重要

子どもの将来のための「教育資金」と、自分たちのための「老後資金」。子育て世帯にとって、どちらを優先して貯めるべきかは悩ましい問題。家庭によってそれぞれ優先順位はあるなかで、判断基準のひとつとなるのが「子どもを産み終わるタイミング」と、塚越さんは言います。

「20代のうちに子どもを産み終わっていない場合は、老後資金優先で貯めることをおすすめします。というのも、子どもが大学を出るまで経済的に支援するとなると、だいたい23歳くらい。では、仮に30歳で出産していたら、子どもが23歳になるのは53歳です。今は40代前後で出産される人も多く、たとえば、37歳で産んだとすると、そこから23年経つと60代に。『子育てが終わった！ さぁ老後資金を貯めるぞ』と思っても、老後までのカウントダウンはすでに始まっている、という事態になります」（塚越さん、以下同）

60歳というと、定年を迎える年齢。最近は雇用形態を変えて長く働くこともできるようになってきたものの、塚越さんによると、今でも60歳で定年になる会社は72%にものぼるそう。また、再雇用制度で働き続けることはできても、収入はダウンするケースが多いといいます。

●老後資金はローンが組めない！

教育資金と老後資金の大きな違いは、老後資金はローンが組めないということ、と塚越さん。

「教育資金の場合、もしそのときたりなければ、子どもが奨学金をもらうという選択肢も用意されていますし、親が教育ローンなどでとりあえず用立てることも可能です。しかし、65歳になって、すっからかんになって『だれかお金を貸してください』と言ったところで、“老後ローン”って聞いたことないですよね。そう考えると、教育資金だけに一生懸命になってしまい、貯金を使い果たすのは危険といえます」

老後資金も教育資金もあきらめない「マネープラン」とは？

老後の資金が不足してしまい、「じゃあ、子どもからお金を援助してもらおう」というのは、親としては本末転倒、なんとしても避けたいところ。

「やはり老後資金も早いうちから、少しずつ見通しを持って準備を始めていくのが非常に大切になってきます」

とはいえ、中学受験に高校受験、そのあとは大学受験と、子どもが10代に入ってからの教育資金は立て続け、かつ金額も大きいことが多いもの。老後資金を優先することで、教育資金が足りなくなるのでは…と不安になりますが、どう乗りきればよいのでしょうか？

「教育費も老後資金も『残して貯める』は難しいので、毎月先取りが絶対です！ 老後資金は老後まで使わないものですから、iDeCoやNISAなど「手をつけにくい」ところに積立投資を始めてしまうのがおすすめです」

当分使わないから値動きにも一喜一憂せずにすむのもよいところ。

「教育費は子どもが何歳までにどれくらい用意したいかを決めて、逆算して毎月の貯金額を決めます。まずは児童手当には手をつけずに入金されたら別口座によけ、残りは財形貯金などで給料が振り込まれる前に貯めてしまうか、給料日に積立貯金を設定するなど、自動化すると確保しやすくなります」

老後資金は「細く長く貯める」

老後資金はまだ先のこと、とあと回しにせず、時間を味方につけて少しずつ長く貯めていくことが大切、と語る塚越さん。

「老後資金って教育資金よりまだもう先の話。要は、『時間がある」ってことなんです。だからこそ、時間をかけて貯めればいいので、早く始めれば始めるほどいい。だから『教育資金も心配、老後資金も心配』っていう人こそ、早めに老後資金のことを考えていけば、教育資金に回せるお金もおのずと増えてくるかと思います」

目の前の教育資金にもしっかりと向き合うためにも、早めにマネープランを練って、今後の人生に備えていきましょう。

※ この記事は2025年8月にvoicyチャンネル「明日のわたし研究所 by ESSE」で放送した内容を再編集して記事化しています