15歳以下のバスケットボールの全国大会に出場する男女の代表チームが、12月15日に四国放送を訪れ、大舞台での活躍を誓いました。四国放送を訪れたのは、中学生バスケットボールのクラブチーム「TOKUSHIMA VERTEX」の、男子チームと女子チームのキャプテンら14人です。チームは9月に行われた県予選で、男女ともに優勝し、全国大会への出場を決めました。四国放送の富永大介常務が「全国