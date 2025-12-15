JR徳島駅近くの7階建てビルで12月14日、1階の飲食店から出火し、換気扇の通気口を通って、屋上から火が出る火事がありました。火事があったのは、徳島市寺島本町東の7階建てビルの1階にある飲食店です。警察によりますと、14日午後3時頃、通行人の男性から「屋上付近から煙と炎が見える」と、119番通報がありました。消防が駆け付け、約2時間10分後に鎮火が確認されましたが、ダクトと換気扇のまわりの壁が焼けました。けが人はい