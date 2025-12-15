2026年の年賀状の受け付けが、12月15日から全国一斉に始まり、徳島市の郵便局でも受け付けイベントが行われました。日本郵便では、15日から全国一斉に年賀状の受け付けが始まりました。徳島市の徳島中央郵便局でも受け付けイベントが行われ、近くの保育園の園児たちが、先生からのメッセージが書かれた年賀状を特設ポストに投函しました。（園児）「楽しかった」「届くの楽しみ」年賀はがきの2025年の発行枚数は約7億4800万