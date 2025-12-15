22年9月に22歳の若さで急逝した俳優梶田冬磨（かじた・とうま）さんの妻でモデルの青木菜花（なのか、26）が15日までにYouTubeチャンネルを更新。摂食障害に悩まされている現状を明かした。青木は「これまで向き合ってきた私の悩みについて初めてお話しします」とタイトルを付けた動画で、カップラーメンを食べながらトーク。「実は私、体重変動がやばすぎて、1年間で10kg痩せて10kg太って、また10kg痩せてみたいな。本当にそんな