佐々木朗希がロッテのYouTubeに登場ドジャースの佐々木朗希投手が古巣・ロッテの球団公式YouTubeに登場し、話題になっている。7日に石川県珠洲市で行われた野球教室に高野脩汰投手と共に参加。SNSでは「想像の8000倍仲良しで最高だった」「久しぶりに佐々木朗希を感じて泣いてる」とコメントが寄せられた。佐々木は今年のフィリーズとの地区シリーズで試合前に高野の顔面とサインが描かれていたトートバッグを球場に持ち込むな