佐々木朗希がロッテのYouTubeに登場

ドジャースの佐々木朗希投手が古巣・ロッテの球団公式YouTubeに登場し、話題になっている。7日に石川県珠洲市で行われた野球教室に高野脩汰投手と共に参加。SNSでは「想像の8000倍仲良しで最高だった」「久しぶりに佐々木朗希を感じて泣いてる」とコメントが寄せられた。

佐々木は今年のフィリーズとの地区シリーズで試合前に高野の顔面とサインが描かれていたトートバッグを球場に持ち込むなど、古巣への愛を見せてきた。佐々木はこの日、高野と再会すると早速「高野さん最近、調子乗ってるんじゃないですか？」と先輩イジリを見せていた。

その後、球団広報が高野の紫のグラブに注目すると、すぐに佐々木が「今年のオールスターのグラブですか？」と発言。高野は「出ていないです！ やめてください！」とタジタジだった。独特なフォームについても「下向いて投げないんですか？」といじりが止まらなかった。

その後、子どもたちと交流した2人。広報が「高野選手に呼ばれたから来たんでしょう？」と問いかけると、「それ以外ないですね」と佐々木はコメントした。高野も「能登はいいところでしたし、（復興で）直ってきているところも見ていたので、完全復活してほしい」と振り返った。

久々の登場にファンからは「朗希がめちゃくちゃ楽しそうだもんな」「高野は良い先輩すぎるし朗希はかわいい後輩すぎる」「こんだけいじれるの、ホント良い関係だな」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）