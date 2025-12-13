今季は13勝6敗、241奪三振、防御率2.21をマークタイガースの絶対的エースであり、2年連続でサイ・ヤング賞に輝いたタリク・スクーバル投手にまさかのトレード説が囁かれている。ウインターミーティングでの球団側の発言から米メディアの間で話題に火がつくこととなったが、この動きについて米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」は冷静に分析した。スクーバルは昨季投手3冠に輝くと、今季も13勝6敗、241奪三振、防