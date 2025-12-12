今季限りで引退した森唯斗が過ごす穏やかな日々「今はノーストレス」ソフトバンク、DeNAでプレーした森唯斗投手は、今季限りで12年間の現役生活に終止符を打った。引退試合から2か月半が過ぎ、挨拶回りなどに追われながらも、福岡市内で家族とともに穏やかな日々を送る。Full-Countのインタビューでは、改めて引退を決断した経緯、2年間を過ごしたDeNAへの思い、現在の心境などを語った。勝負の世界から離れた森の表情は穏やか