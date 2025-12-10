アパホテル株式会社は、日清食品株式会社が2025年12月15日(月)に全国で発売する、アパホテル社長こだわりの「アパ社長カレー」の味わいを再現した「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」を監修した。発売に先駆け、12月9日(火)にメディア向け先行試食会を開催した。本会では新商品のご試食に加え、日清食品株式会社の担当者より商品特徴や開発秘話についての説明があった。■アパもさらに頑張りたい2000年代後半に誕生した「