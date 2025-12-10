「アパ社長カレー」と「日清カレーメシ」がコラボ！「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」が登場
アパホテル株式会社は、日清食品株式会社が2025年12月15日(月)に全国で発売する、アパホテル社長こだわりの「アパ社長カレー」の味わいを再現した「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」を監修した。発売に先駆け、12月9日(火)にメディア向け先行試食会を開催した。本会では新商品のご試食に加え、日清食品株式会社の担当者より商品特徴や開発秘話についての説明があった。
■アパもさらに頑張りたい
2000年代後半に誕生した「アパ社長カレー」は、アパホテルの看板商品として14年間販売され、累計1,300万食を突破した。元谷社長は、想像を超える反響に対し「大変嬉しく、光栄に思っている」と語った。
アパホテルはホテル予約ランキングでも常に上位を維持しており、「アパ社長カレー」は郵便局などとの連携販売にも広がりを見せている。こうした背景が後押しとなり、同社のカレーは“ホテル発の本格レトルト食品”として全国的な認知を獲得した。
今回登場した新商品「アパ社長カレーメシ」は、日清食品の人気シリーズ「カレーメシ」とアパ社長カレーの味わいを融合させたもの。湯かけ調理で手軽に楽しめる“ご飯入り本格カレー”として開発された。
元谷社長は、日清食品のブランド力にも触れながら「日本一有名な食品メーカーである日清食品さんのカレー商品はどれも好調。その波に乗り、アパもさらに頑張りたい」と意欲を示した。
最後に元谷社長は、「本日は全国から『アパ社長カレーメシ』のためにお越しいただき、社長として心から感謝申し上げます。気に入っていただけましたら、ぜひ多くの方にご紹介いただければ嬉しく思います」と述べ、挨拶を締めくくった。
アパホテル株式会社 代表取締役社長 元谷 芙美子氏
■55周年の勢いをつける商品に
同社 代表取締役専務 元谷拓氏は、自らが主導した「アパ社長カレー」の開発エピソードや商品の魅力について熱く語った。
元谷専務は冒頭、「カレーは“最初の甘みと後味”が大事。後味で高級感を出せるか、下品な味になるかが分かれます。社長カレーは後味の高級感が特徴で、今回のコラボでもその魅力をしっかり再現できています」と、長年アパホテルの看板商品として親しまれてきた「アパ社長カレー」への強い思いを語った。
続けて元谷専務は、「お湯を入れて5分混ぜるだけで、本格的な“アパ社長カレーのごはん”が楽しめる。非常時の備蓄にも最適です」と、新商品の利便性と幅広い用途にも言及した。
最後に元谷専務は、アパグループが来年創業55周年を迎えることに触れ、「55周年のロケットスタートを切る商品として広めていきたい。皆さんのお力添えをぜひお願いしたい」と、力強く挨拶を締めくくった。
アパホテル株式会社 代表取締役専務 元谷 拓氏
■カップライス50年の歩みと新商品開発の舞台裏を披露
ゲストとして、日清食品株式会社 マーケティング部 ブランドマネージャー 中村 圭佑氏と日清食品ホールディングス株式会社 食品開発部 野村 悠登氏が登壇した。
中村氏は、カップライス市場の背景について紹介した。
日清食品が初めて「カップライス」を発売したのは実に1975年。同社の看板商品「カップヌードル」の発売（1971年）から4年後のことで、「次はお米だ」という発想から生まれたという。
その後、商品展開や一時撤退を繰り返しながらも、2000年代後半に再び本格参入。
2009年にはレンジ調理タイプの「カップヌードルごはん」、2013年には「カップカレーライス」、そして2014年には現在の“カレーメシ”シリーズにつながる商品を発売し、カテゴリーを確立してきた。
カップ麺市場が約5,000億円で、利用者は人口の82%に達している一方、カップライスは157億円規模にとどまり、利用者比率も低い。
中村氏は、現在のカップライス市場について「まだ成長余地が大きい」と強調した。
日清食品株式会社 マーケティング部 ブランドマネージャー 中村 圭佑氏
続いて登壇した野村氏は、新商品開発について語った。
「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」は、「お湯かけ5分で本格的な味わい」をコンセプトに開発が進められた。
アパ社長カレーを再現するため、何度も試作を繰り返し、味わいのカギとなる3要素を抽出した。
1. スパイス感の工夫
焙煎工程でスパイスと野菜を一緒に炒めることで、自然な甘味と深みのある味わいに仕上げた。
2. 濃厚なビーフの風味
濃厚なビーフの風味を際立たせ、肉々しさを表現した。
3. ソースの味わい
ソースの香りやコク、酸味のバランスを細かく調整し、ドロッと濃厚な高級感のある味わいにした。
「結果として、非常に満足のいく仕上がりになった」と、野村氏は胸を張った。
日清食品ホールディングス株式会社 食品開発部 野村 悠登氏
■「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」を試食
会場では、「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」を一足先に試食することができた。
パッケージは、「アパ社長カレー」をイメージしたデザインで、元谷社長の顔写真をあしらっている。
熱々で提供された「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」は牛肉と野菜の甘みが感じられ、黒くて濃厚なルゥはスパイスがよく効いている。またキャベツのシャキシャキ感がよいアクセントとなり、最後まで飽きずに食べられた。
＜商品概要＞
商品名：アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風
希望小売価格：348円（税別）
■「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」(12月15日発売)
■アパホテル
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ルイ·ヴィトン、松屋銀座店にてビューティー·コレクション「ラ·ボーテ ルイ·ヴィトン」の取扱いをスタート
・昭和100年が終わるまで、残り1か月──節目の年を締めくくる「昭和100年記念ライブ」開催へ
・語学アプリ「Duolingo」が「コンビニ」をオープン？！日本初ポップアップストア「DUOMART」で限定グッズ多数登場
・奥行き80cmの広々天板！快適に作業ができるシンプルワークデスク
・リラックマ×ロッテリア！「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」
2000年代後半に誕生した「アパ社長カレー」は、アパホテルの看板商品として14年間販売され、累計1,300万食を突破した。元谷社長は、想像を超える反響に対し「大変嬉しく、光栄に思っている」と語った。
アパホテルはホテル予約ランキングでも常に上位を維持しており、「アパ社長カレー」は郵便局などとの連携販売にも広がりを見せている。こうした背景が後押しとなり、同社のカレーは“ホテル発の本格レトルト食品”として全国的な認知を獲得した。
今回登場した新商品「アパ社長カレーメシ」は、日清食品の人気シリーズ「カレーメシ」とアパ社長カレーの味わいを融合させたもの。湯かけ調理で手軽に楽しめる“ご飯入り本格カレー”として開発された。
元谷社長は、日清食品のブランド力にも触れながら「日本一有名な食品メーカーである日清食品さんのカレー商品はどれも好調。その波に乗り、アパもさらに頑張りたい」と意欲を示した。
最後に元谷社長は、「本日は全国から『アパ社長カレーメシ』のためにお越しいただき、社長として心から感謝申し上げます。気に入っていただけましたら、ぜひ多くの方にご紹介いただければ嬉しく思います」と述べ、挨拶を締めくくった。
アパホテル株式会社 代表取締役社長 元谷 芙美子氏
■55周年の勢いをつける商品に
同社 代表取締役専務 元谷拓氏は、自らが主導した「アパ社長カレー」の開発エピソードや商品の魅力について熱く語った。
元谷専務は冒頭、「カレーは“最初の甘みと後味”が大事。後味で高級感を出せるか、下品な味になるかが分かれます。社長カレーは後味の高級感が特徴で、今回のコラボでもその魅力をしっかり再現できています」と、長年アパホテルの看板商品として親しまれてきた「アパ社長カレー」への強い思いを語った。
続けて元谷専務は、「お湯を入れて5分混ぜるだけで、本格的な“アパ社長カレーのごはん”が楽しめる。非常時の備蓄にも最適です」と、新商品の利便性と幅広い用途にも言及した。
最後に元谷専務は、アパグループが来年創業55周年を迎えることに触れ、「55周年のロケットスタートを切る商品として広めていきたい。皆さんのお力添えをぜひお願いしたい」と、力強く挨拶を締めくくった。
アパホテル株式会社 代表取締役専務 元谷 拓氏
■カップライス50年の歩みと新商品開発の舞台裏を披露
ゲストとして、日清食品株式会社 マーケティング部 ブランドマネージャー 中村 圭佑氏と日清食品ホールディングス株式会社 食品開発部 野村 悠登氏が登壇した。
中村氏は、カップライス市場の背景について紹介した。
日清食品が初めて「カップライス」を発売したのは実に1975年。同社の看板商品「カップヌードル」の発売（1971年）から4年後のことで、「次はお米だ」という発想から生まれたという。
その後、商品展開や一時撤退を繰り返しながらも、2000年代後半に再び本格参入。
2009年にはレンジ調理タイプの「カップヌードルごはん」、2013年には「カップカレーライス」、そして2014年には現在の“カレーメシ”シリーズにつながる商品を発売し、カテゴリーを確立してきた。
カップ麺市場が約5,000億円で、利用者は人口の82%に達している一方、カップライスは157億円規模にとどまり、利用者比率も低い。
中村氏は、現在のカップライス市場について「まだ成長余地が大きい」と強調した。
日清食品株式会社 マーケティング部 ブランドマネージャー 中村 圭佑氏
続いて登壇した野村氏は、新商品開発について語った。
「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」は、「お湯かけ5分で本格的な味わい」をコンセプトに開発が進められた。
アパ社長カレーを再現するため、何度も試作を繰り返し、味わいのカギとなる3要素を抽出した。
1. スパイス感の工夫
焙煎工程でスパイスと野菜を一緒に炒めることで、自然な甘味と深みのある味わいに仕上げた。
2. 濃厚なビーフの風味
濃厚なビーフの風味を際立たせ、肉々しさを表現した。
3. ソースの味わい
ソースの香りやコク、酸味のバランスを細かく調整し、ドロッと濃厚な高級感のある味わいにした。
「結果として、非常に満足のいく仕上がりになった」と、野村氏は胸を張った。
日清食品ホールディングス株式会社 食品開発部 野村 悠登氏
■「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」を試食
会場では、「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」を一足先に試食することができた。
パッケージは、「アパ社長カレー」をイメージしたデザインで、元谷社長の顔写真をあしらっている。
熱々で提供された「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」は牛肉と野菜の甘みが感じられ、黒くて濃厚なルゥはスパイスがよく効いている。またキャベツのシャキシャキ感がよいアクセントとなり、最後まで飽きずに食べられた。
＜商品概要＞
商品名：アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風
希望小売価格：348円（税別）
■「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」(12月15日発売)
■アパホテル
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ルイ·ヴィトン、松屋銀座店にてビューティー·コレクション「ラ·ボーテ ルイ·ヴィトン」の取扱いをスタート
・昭和100年が終わるまで、残り1か月──節目の年を締めくくる「昭和100年記念ライブ」開催へ
・語学アプリ「Duolingo」が「コンビニ」をオープン？！日本初ポップアップストア「DUOMART」で限定グッズ多数登場
・奥行き80cmの広々天板！快適に作業ができるシンプルワークデスク
・リラックマ×ロッテリア！「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」