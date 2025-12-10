12月10日に発表された県内のガソリン価格は、先週から1円値下がりして159.8円と、約2年9か月ぶりに160円を割り込みました。10日に発表された、8日時点の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は、先週から1円値下がりして159.8円と、2023年3月以来、約2年9か月ぶりに160円を下回りました。一方、全国平均は、先週より1.1円値下がりして163.7円でした。全国でみると徳島は、愛知、埼玉、宮城、兵庫、岩手、