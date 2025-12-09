全国大会に出場する、鳴門渦潮高校の女子サッカー部と男子弓道部の選手らが、12月8日に四国放送を訪れ、大会での活躍を誓いました。四国放送を訪れたのは、鳴門渦潮高校の女子サッカー部と男子弓道部の選手と監督あわせて8人です。全国大会への出場は、女子サッカー部が14年連続14回目、男子弓道部が3年連続4回目です。訪問を受け四国放送の富永大介常務が「頑張ってください」と激励したのに対し、選手らは次の