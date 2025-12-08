着まわしが利いてシックな黒もいいけれど、より柔らかな印象で顔色も明るく見せてくれそうなネイビーにも、この冬は注目してみて。今回は、シンプルなデザインなのに洗練された大人コーデを楽しめそうな、ネイビーのセーターとカーディガンを紹介します。上質感があって、こなれた着こなしに仕上がる予感。 上質素材のネイビーで洗練された雰囲気 【ZARA】「ウール &