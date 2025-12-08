¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¤¤ÁË×Æþ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤·¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ê¥¼¤Ê¤Î¤«¡©´ÔÎñ¤ÎÂç¸æ½êÇÐÍ¥¡¦Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£¾ðÊóµ»½Ñ¤ò¹âÅÙ¤ËÁà¤ê¡¢°­ÍÑ¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤äºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¾ðÊóÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖDICT¡Ê¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¡×¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£ÆÃ