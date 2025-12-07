ロバーツ監督がサラリーキャップ導入に求めた条件ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、近年導入を訴える声が増えているサラリーキャップ制度に「私は構わない」と賛成の立場を示した。一方で採用となった場合、“ある条件”を提案。打ち出した条件に米メディアが賛辞を送った。「ドジャース・ネーション」は4日（日本時間5日）、米スポーツ番組でロバーツ監督が語ったサラリーキャップ導入への見解を公式X（旧ツイッター）で投