キャッシュカードを紛失し、犯罪を疑うも、夫の様子に違和感を感じる美和子。目を背けたくなるような現実に、どう向き合うべきかを模索します。『お金を盗む夫』第1話をごらんください。 出産を終え、息子と帰宅した美和子は、自分の口座残高が1000円になっていることに気づきます。曖昧な返事をする夫を不思議に思いながらも、不安は拭えませんでした。 残高の異変 私は美和子。最近第1子を出産したばかりの、30