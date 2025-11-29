生後間もない長男・陸人を抱える、主人公・愛子(29)には悩みがありました。それは遠方に住む義母が「長期滞在」をすること。頻繁すぎる来訪と、2週間は平気でいることがあると言う状況に、愛子の心身は休まりません。そして、さらなる理不尽なできごとにモヤモヤがふくらんでいきます。『子離れできなすぎる義母』第5話をごらんください。 マンションに戻った愛子は、勝也に離婚届を差し出します。自身のふるまいが招いた結果に