この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。 セカンドハウスを買うと言い出した夫→妻のツッコミに7.9万いいね ご紹介するのは、ちゃんず(@gyomao_)さんの投稿です。別荘や2拠点生活に憧れを持つ方は少なからずいるのではないでしょ