劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の新たな入場者特典が29日より配布がスタートした。原作者・吾峠呼世晴氏による描き下ろしイラスト＆コメントを使用した鑑賞御礼メッセージボードとなっている。【画像】独特な絵のタッチ…原作者が描く胡蝶しのぶ配布された『鬼滅の刃』イラスト特典に使用されている描き下ろしイラストには、微笑みながら手を振る蟲柱・胡蝶しのぶが描かれている。また、吾