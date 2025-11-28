ホテルに宿泊する日は気分が高揚して、つい羽目を外してしまうことはありませんか。ホテル宿泊時の失敗事例について、ホテルビースイーツが公式TikTokアカウントで紹介しています。【要注意】「えっ…」これがホテル宿泊時の“大惨事”です！公式TikTokアカウントは「本当にあったホテルの大惨事3選」というタイトルの動画を投稿。この動画では、宿泊客の大惨事として「チェックインをして飲みに行き酔いつぶれて気が付いた