高井崇志氏、高市早苗首相を痛烈批判「間違いを認めない」

2025年11月28日 17時55分

ざっくり言うと
れいわ新撰組の高井崇志幹事長について「女性自身」が伝えた
27日の衆議院総務委員会で、高市首相の台湾有事を巡る発言に言及
高市首相の悪い点として「間違いを認めない」ことなどを挙げて批判した