日本マクドナルド（東京都新宿区）が、新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」を、12月3日から期間限定で発売します。【画像】「今年もキター！！！」これが、進化した「ビーフシチューパイ」です！冬だけのご褒美パイ同商品は、2021年に初登場し、今年で5年目となる“冬限定のお食事パイ”の「ビーフシチューパイ」が“進化”した商品。フォンドボーを増量し、新たにバターを加えて仕上げたビーフシチューフィリ