日本マクドナルド（東京都新宿区）が、新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」を、12月3日から期間限定で発売します。

【画像】「今年もキター！！！」これが、進化した「ビーフシチューパイ」です！

冬だけのご褒美パイ

同商品は、2021年に初登場し、今年で5年目となる“冬限定のお食事パイ”の「ビーフシチューパイ」が“進化”した商品。フォンドボーを増量し、新たにバターを加えて仕上げたビーフシチューフィリングに、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズを使用したチーズフィリングを合わせ、パイで包んだ一品です。牛肉と野菜のうまみを引き出したビーフシチューフィリングと、クリーミーなチーズの相性が楽しめる、“冬だけのご褒美パイ”となっています。

同社は「冬の寒い朝にほっと一息つきたいときのモーニングメニューとして、ランチやディナータイムのバリューセットとご一緒に、また小腹がすいたときのスナックメニューとして、1日中さまざまなシーンでお楽しみください」とコメントしています。

価格は240円〜（税込み）。2026年1月上旬（予定）まで販売されます。

また、俳優の多部未華子さんが出演する「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」の新テレビCMが、12月2日から全国（一部地域を除く）で放映されます。