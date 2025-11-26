不安定な運航が続く県立中央病院のドクターヘリについて県は、これまで運休している間に一度、県の消防防災ヘリが救急業務にあたったと明らかにしました。県立中央病院などを拠点とする関西広域連合のドクターヘリは、運航を委託している会社の整備士不足を理由に、8月以降、不安定な運航が続いています。11月26日に開かれた県議会の委員会で、県の担当者は県立中央病院のドクターヘリが、これまでのべ18日間運