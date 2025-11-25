県内で明治から戦前にかけ創設された「旧制中学校」の歴史を振り返る企画展が、徳島市で開かれています。この企画展は、県内で最も古い歴史を持つ、現在の城南高校・旧制徳島中学校が、2025年に創立150周年を迎えるのに合わせて開かれました。かつて、県内には9校の旧制中学校があり、会場では各校にまつわる写真や文書、制服など109点の資料でその歴史を紹介しています。こちらは、徳島大空襲の戦火を逃れた旧制徳島中学校の学籍