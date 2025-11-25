海陽町で11月24日、県出身でボクシングWBC元・世界スーパーフライ級チャンピオンの川島 郭志さんによるボクシング教室が開かれました。24日、海陽町のまぜのおかオートキャンプ場で行われた、ボクシング教室。講師を務めたのは、元・WBC世界スーパーフライ級チャンピオンの川島 郭志さんです。旧・海部町出身の川島さん。理容業を営む父親のコーチのもと、リングもない環境ながら、旧・海南高