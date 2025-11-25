元世界王者 川島郭志さんが海陽町でボクシング教室【徳島】
海陽町で11月24日、県出身でボクシングWBC元・世界スーパーフライ級チャンピオンの川島 郭志さんによるボクシング教室が開かれました。
24日、海陽町のまぜのおかオートキャンプ場で行われた、ボクシング教室。
講師を務めたのは、元・WBC世界スーパーフライ級チャンピオンの川島 郭志さんです。
旧・海部町出身の川島さん。
その後プロとなり、世界王座を6度防衛、現在は都内でボクシングジムを経営しています。
（参加者・海陽町40代）
「海陽町の星」
（参加者・海陽町40代）
「神じゃないですかね」
この日は、川島高校ボクシング部を含む約30人が教室に参加し、フットワークなどボクシングの基本を学びました。
（川島 郭志さん）
「1・2・3・4、1・2・3・4、それでいいんだよ」
ミット打ちでは、川島さん自らミットをはめて、ひとりひとりを指導しました。
初心者には優しく指導する一方…。
現役の選手に対しては、真剣な表情で指導に当たり、勝つために改善すべき点を指摘していました。
（まるボクシングジム所属・澤口 善くん（小6））
「重心がズレていると言われて、その重心を直したらいけるよと言ってくれて、嬉しかったです」
最後は、川島さんがミット打ちを披露。
参加者は、元・世界王者のパンチやステップに見入っていました。
（川島 郭志さん）
「初心を忘れないように、子どもの時の気持ちとかを考えて、今の仕事に取り組む。（海陽町は）そういう場所にしてます」
「徳島のボクシングを、全国大会でも通用する選手を育てていければと思います」
川島さんが海陽町でボクシング教室を開くのは今回が5回目で、2026年はより大きな規模で開催する予定だということです。