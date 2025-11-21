¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Î¶µÆ¬¤ä¶µ°÷¤Ê¤É3¿Í¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á1¿Í¤Ï¡¢°û¼ò¸å¤Ë80¥­¥í±¿Å¾¤·ÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼´Ø»Ô¤Îºù»³¾®³Ø¹»¤ÎÃËÀ­¶µÆ¬¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£¶µÆ¬¤Ï¡¢¤³¤È¤·3·î¡¢Ä¹Ìç»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤ª¤è¤½5»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Óー¥ë¥¸¥ç¥Ã¥­6ÇÕÄøÅÙ¤ò°û¼ò¤·¤¿¤Î¤Á¡¢±¿Å¾Âå¹Ô¶È¼Ô¤Î±¿Å¾¤Ç°ìÅÙ¤Ïµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¼«¿È¤Ç±¿Å¾¡£Ãó¼ÖÃæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ëÊªÂ»»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Á