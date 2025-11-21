¡ÚAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー 2025¡Û Àè¹Ô¥»ー¥ë¡§11·î21Æü0»þ～11·î23Æü23»þ59Ê¬ ³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î24Æü0»þ～12·î1Æü23»þ59Ê¬ Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û Amazon¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー 2025¡×Àè¹Ô¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¡¢¡ÖGalaxy Tab¡×³Æ¼ï¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï12·î1Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ¥»&#125