¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Ultra¡×¤ä¡ÖGalaxy Tab S10+¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー2025¡Û
¡ÚAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー 2025¡Û Àè¹Ô¥»ー¥ë¡§11·î21Æü0»þ～11·î23Æü23»þ59Ê¬ ³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î24Æü0»þ～12·î1Æü23»þ59Ê¬
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
¡¡Amazon¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー 2025¡×Àè¹Ô¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¡¢¡ÖGalaxy Tab¡×³Æ¼ï¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï12·î1Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Ultra¡×¤ä¡ÖGalaxy Tab S10+¡×¤Ê¤É¤Î³ÆÍÆÎÌ¡£¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£