大分市佐賀関の大規模火災は、発生から3日目を迎え、燃え広がる危険がなくなったとして鎮圧が発表されました。 【写真を見る】大分市佐賀関の大規模火災、発生から約41時間後に「鎮圧」住宅170棟以上焼失離島は延焼中 （渡辺敬大記者）「ところどころ白い煙がいまだに上がっています。懸命な消火ホースで水を撒いている様子もうかがえます」 18日発生した大分市佐賀関の火災。午前11時時点で無人島を含まない半島側で