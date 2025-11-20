増加する児童虐待から子どもたちを守ろうと、11月20日に徳島市でキャンペーンが行われました。これは、こども家庭庁の「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」の一環として、徳島名西警察署が行ったものです。20日は、署員や防犯ボランティアら約25人が参加し、「児童相談所虐待対応ダイヤル189」が書かれたチラシやグッズなど100セットを来店客に配り、児童虐待防止を呼びかけました。（徳島名西警察署 生