俳優の浜辺美波、目黒蓮（Snow Man）が20日、都内で行われた映画『ほどなく、お別れです』完成報告会に登壇した。今作で初共演となる2人だが浜辺は目黒の印象について「忙しいんだろうなと思っていけど思ってた50倍は忙しい」と驚いた。【写真】イケメンすぎ…白い歯を見せた笑顔を披露するSnow Man・目黒蓮遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う