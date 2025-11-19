スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が「スターバックス ホリデー」の第2弾として、スイーツ「スモア」をイメージした「スモア チョコレート ラテ」と「スモア チョコレート フラペチーノ」を11月26日から発売します。【画像】「全部おいしそう！」これが「スターバックス ホリデー」の商品です！「スモア チョコレート ラテ」は、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソースに、エスプレッソショ