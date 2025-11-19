スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が「スターバックス ホリデー」の第2弾として、スイーツ「スモア」をイメージした「スモア チョコレート ラテ」と「スモア チョコレート フラペチーノ」を11月26日から発売します。

【画像】「全部おいしそう！」 これが「スターバックス ホリデー」の商品です！

「スモア チョコレート ラテ」は、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソースに、エスプレッソショットとミルクを合わせたドリンクです。トッピングには、スモアをイメージしたマシュマロとクランチを重ね、仕上げにブリュレシュガーが使用されています。テイクアウトは、Shortが570円（以下、税込み）、 Tallが609円、Grandeが653円、Ventiが697円。イートインは、Shortが580円、Tallが620円、Grandeが665円、Ventiが710円です。

一方の「スモア チョコレート フラペチーノ」は、チョコレートソースの中にエスプレッソを加え、ホイップクリームの上にスモア用ソース、マシュマロ、クランチをトッピングし、ブリュレシュガーで仕上げられたフラペチーノです。Tallサイズのみの販売で、テイクアウトが678円、イートインが690円。どちらもなくなり次第終了です。

また、アップルジュースに、シナモンやクローブ、オレンジ、クランベリーなどの風味を合わせ、さらにりんごとストロベリーのフリーズドライをトッピングした「ホット アップル サイダー」も同時に発売されます。価格はテイクアウトは、Shortが550円（以下、税込み）、 Tallが598円、Grandeが633円、Ventiが678円。イートインは、Shortが561円、Tallが600円、Grandeが645円、Ventiが690円です。

「スターバックス ホリデー」の第1弾では、「ジョイフルメドレー」シリーズの「ストロベリー ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」と「ストロベリー ムース ＆ ジョイフルメドレー ティー ラテ」が同月1日に登場しました。