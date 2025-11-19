記事のポイントクロックスは全行程でパーソナライズ化を進め、顧客が欲しい商品に最短で到達できる体験を重視している。年間2億7000万ドル売れるジビッツが、遊び心と選びやすさを両立する商品起点のパーソナライズ施策として機能している。ベンダー活用や実験的取り組みを通じて効率と顧客価値を高め、CVRやAOVなど主要指標の改善を図っている。「パーソナライゼーション」とは、マーケティングメールのことだけを指すのではない