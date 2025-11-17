2013Ç¯¤Ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢21ºÐ¤ÇÇ¾¼ðáç¤òÈ¯¾É¤·¡¢2023Ç¯¤Ë28ºÐ¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿²£ÅÄ¿µÂÀÏºÁª¼ê¡£¤½¤Î¼«Ãø¡Ø´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤È¡¢Êì¡¦¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤é²ÈÂ²¤È¶¦¤ËÆ®¤¤Â³¤±¤¿¿ÍÀ¸¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾®Àâ¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à ²£ÅÄ¿µÂÀÏº¡¢±Ê±ó¤ÎÇØÈÖ¹æ24¡Ù(Ãæ°æÍ³Íü»ÒÃø)¤ò¸¶ºî¤Ë±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤ÎÁ´¹ñ¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯