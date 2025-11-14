昨年１１月の兵庫県知事選で選挙運動の対価をＰＲ会社に支払ったとして公職選挙法違反（買収など）容疑で告発され、神戸地検が不起訴とした斎藤元彦知事について、告発した郷原信郎弁護士と上脇博之教授が１４日、オンラインで記者会見し、検察審査会に審査申立書を送付したと明らかにした。対価を受け取ったとして同法違反（被買収など）容疑で告発し、不起訴となったＰＲ会社の女性代表については、申し立てを見送った。